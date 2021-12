A Renault acaba de anunciar a edição “Finale” para o Sanero R.S. A versão esportiva do hatch chega ao fim da linha na virada do ano e terá uma tiragem especial com 100 unidades. Para marcar a despedida, a edição ainda contará com itens exclusivos como boné, chaveiro, squeeze e carteira. As unidades também contará com uma plaqueta numerada, identificando cada um dos 100 exemplares.

“O Sandero R.S. 2.0 é um carro emblemático para a Renault do Brasil e possui uma legião de fãs apaixonados pelo modelo. Por isso, preparamos uma despedida especial para encerrar o ciclo de produção do esportivo”, comenta o vice-presidente comercial da Renault do Brasil, Bruno Hohmann.

O carro

A versão R.S chegou ao mercado para disputar um segmento sem concorrentes, que é o de esportivos compactos. O carro recebeu o motor 2.0 de 150 cv e 20,9 kgfm de torque, combinado com transmissão manual de seis marchas.

O grande barato desse carro era sua suspensão preparada pela divisão Renault Sport.