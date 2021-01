Depois de ver uma expressiva queda de emplacamentos em 2020, que atingiu em cheio modelos como Captur, Sandero e Kwid, a Renault acaba de lançar no Brasil o serviço Renault On Demand. Trata-se de uma oferta de assinatura de carros, como Audi e Volkswagen já oferecem por aqui.

O Kwid é oferecido em duas versões no serviço On Demand, com franquias que partem de 500 km ao mês

O serviço segue os moldes das demais opções de assinaturas ao redor do mundo. O cliente contrata um plano com opções de 12 a 24 meses, com pacote de quilometragem e escolha de modelo. De acordo com a Renault, o serviço faz parte da mudança do comportamento de consumo. Segundo a marca, o conceito de posse está migrando para a ideia de contratar um serviço.

De fato, a grande vantagem de assinar um carro é ficar livre de gastos como seguro, manutenção, tributos e desvalorização. Contas que vivem martelando na cabeça do consumidor.

Para atrair a atenção do consumidor, a marca ainda oferece os carros com película nos vidros, entrega na residência do cliente, assim como seguro que cobre, invalidez, morte e até desemprego.

Mas o tempo de entrega pode levar até 35 dias. Questionada se essa demora se dá pelo fato de a marca só produzir o carro após a contratação, a Renault garante que as unidades para contrato já têm estoque e que a demora se deve ao processo logístico. Também explica que os modelos mais populares da gama, com as cores mais comuns e nas principais praças, a espera cai para sete a 10 dias.

Linha

O serviço de assinatura conta com quatro modelos. A opção de entrada é o Kwid Zen, com mensalidade de R$ 869. Um degrau acima surge o Kwid Outsider, por R$ 879.

Já a mensalidade do aventureiro Stepway 1.6, com caixa do tipo CVT, salta para R$ 1.539. E por fim o Duster Iconic, com o mesmo conjunto mecânico do hatch, por R$ 1.699.

No entanto, a marca quer ampliar o leque, inclusive com opções elétricas. E não deixa claro que se trata do Zoe, mas ele é único modelo eletrificado que a marca oferece por aqui.

Uber

A solução da Renault, à primeira vista, pode ser uma opção para motoristas de aplicativos que locam carros para trabalhar. No entanto, os executivos consideram que a franquia de quilometragem não atende a esse perfil de cliente, que roda muito durante o mês.

De fato, o plano mais barato oferecido(por R$ 870) só oferece 500 quilômetros mensais. Para um motorista de aplicativo, ele consumiria a franquia em dois dias, ou até menos.

No entanto, há opções com até 2 mil quilômetros que podem ser rodados, no mês, sem pagamento de valor adicional. Ainda assim, pode ser insuficiente para quem ganha vida atrás do volante.

Revenda

A francesa explica ainda que os planos foram ajustados para que, ao fim do contrato, o automóvel possa ser vendido no varejo de usados dentro da faixa de preço do mercado. Nessa jogada a Renault foi inteligente. Afinal, o varejo de usados movimenta cerca de 12 milhões de carros por ano, bem mais que os 2 milhões no varejo de novos.

Sistema integrado facilita controle

carro por assinatura se tornou uma opção interessante para quem busca um automóvel novo sem ter que desembolsar uma grande quantia na compra. Além disso, o serviço retira das costas do cliente custos como tributos, manutenção e seguro. Mas uma das grandes dúvidas de quem assina o carro é controlar a franquia de quilometragem.

Essa franquia funciona como o pacote de dados do celular. A diferença é que quando o pacote do telefone acaba, a Internet é cortada. Com o carro não dá para fazer isso. Assim, ao término do contrato o cliente paga pela quilometragem excedente.

Uma solução para o problema é o sistema Go Drive, serviço de assinatura do Grupo Águia Branca. O serviço inclui sistema de conectividade fornecido pela Wings. Na prática, ele funciona como um taxímetro capaz de conectar o carro a uma base de dados e fazer a leitura da quilometragem.

Dessa forma, o cliente não é surpreendido no fim do contrato. “Neste primeiro ano, aprimoramos a tecnologia do nosso sistema desenvolvendo um algoritmo próprio de cálculo de quilometragem, que permite à empresa fazer cobrança por franquia de quilômetro mensal. Esse movimento permitiu ainda que nossos parceiros criassem planos específicos para cada nicho de mercado, barateando a oferta para o cliente final”, explica João Marcelo Barros, co-fundador da Wings.

O Go Drive está longe de ser barato. O serviço oferece modelos novos com franquias de 12 ou 18 meses, com preços que variam de R$ 1.690 a R$4.900.

