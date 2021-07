Imagine o revigorar sem monotonia (sem comandas, também). Mentalize o que há de melhor na terra da felicidade: culinária, gentileza, água salgada, tradição. Aterrise. Você está em Comandatuba, ilha situada em Una, no litoral Sul da Bahia (a 260 km da capital). É lá que vibra o Transamerica, resort all inclusive e 5 estrelas, referência do setor no país e que acaba de ganhar ainda mais energia com a chegada dos voos regulares e diretos da Azul Linhas Aéreas (saiba mais abaixo). Prepare-se para suas próximas férias!

Comandatuba é um dos destinos indispensáveis para viver a Bahia. Não “só” pelos 21 mil metros de praia à disposição exclusiva do hóspede. Ou das dezenas de atividades de lazer, esporte e bem-estar para crianças e adultos, ou ainda pela fauna e flora preservadas. Também não é pela alta gastronomia premiada e drinks sofisticados à vontade. Tem mais a ver com tudo isso reunido e somado com um atendimento que só o baiano sabe oferecer.

Cada visitante é tratado com um cuidado único pelo Transamerica (visite o site aqui). Logo ao chegar na ilha, você é surpreendido pela animação convidativa da equipe, que entoa canções, joga capoeira e oferece um aperitivo culinário. O espaço é imenso (oito milhões de metros quadrados!), e você escolhe como chegar ao quarto (as bagagens já estarão lá, à espera): em um transfer ou em uma caminhada ao lado de parte dos 25 mil coqueiros plantados no resort.

Viagem com a Azul é feita em Embraer 195 E1 de 118 lugares (veja mais fotos no fim da reportagem)

Dali para frente, o destino é seu. A hospedagem (veja valor abaixo) em uma das 363 acomodações em apartamentos, bangalôs ou suítes, é um relaxamento por si só, com banheira, vista panorâmica e aquele barulhinho bom das ondas do mar ao fundo. O prazer da comida é capítulo à parte: todas as refeições e drinks diversos (alcoólicos ou não), estão incluídos, seja no próprio quarto ou nas cinco opções de bares e seis opções de restaurantes temáticos, além de snacks, petiscos e chá da tarde.

Hospitalidade baiana é capítulo à parte

Comidinhas e passeios

Assim, o dia pode começar com uma corridinha pela praia, seguida por um café da manhã variado e sempre fresco, e um chopp gelado em uma das piscinas pouco depois. No café, a sugestão é experimentar as deliciosas tapiocas (a de coco com leite condensado é espetacular), além de pães variados, frutas, bolos, doces típicos, aveia, iogurte, frios, queijos diversos, sucos e leite.

O almoço pode ser internacional com tempero local, com variedades como pescados, frutos do mar, cozinha light, italiana, baiana, mediterrânea, japonesa, acompanhados de coquetéis especiais e preparados por chefs com um sabor especial. Em caso de restrições alimentares, nutricionistas estão a postos para adaptar o cardápio.

A diversão continua com 80 atividades disponíveis (algumas pagas à parte), para todas as idades, incluindo esportes nas quadras de tênis e futebol, além do canal - parte da ilha quase sem ondas e propícia para wakeboard (R$ 60) e stand up paddle (R$ 50), mesmo para iniciantes. Também é possível visitar pontos turísticos, como uma genuína fazenda de cacau (R$ 600 para 4 pessoas), e fazer um city tour em Ilhéus (R$150 por pessoa), destino conhecido mundialmente graças aos contos de Jorge Amado.

Drinks e comidinhas à vontade em todos os bares e restaurantes Drinks e comidinhas à vontade em todos os bares e restaurantes

Uma dica para quem quer estar ainda mais próximo da natureza é o passeio monitorado por biólogo em trilha na Mata Atlântica, com possibilidade de ver macaquinhos de cara dourada, jiboias, aves e árvores (R$ 130). Outra dica imperdível é a gruta do Lapão, com 500 metros de caverna e um mirante encantador (R$ 300). E, se cansar, ou apenas quiser relaxar, o Transamerica tem um spa completo, com massagens e tratamentos realizados por profissionais especializados e aplicação de produtos exclusivos para o corpo e a mente.

Animação infantil

Para os viajantes mirins, a 'Comandaturma' é sinônimo de risada e agitação. Os personagens e monitores estão sempre à disposição (inclusive à noite) para alegrar e descontrair as crianças de todas as idades, com as mais variadas atividades, como teatrinhos, jogos, passeios, gincanas, torneios, shows, arco e flecha e aulas de surfe - cada uma delas desenvolvida para a faixa etária mais adequada.

E um detalhe especial: a turminha tem foco no incentivo à defesa da natureza, com ensinamentos voltados à preservação ambiental por meio de personagens do universo infantil, inspirados em espécies em extinção - algumas presentes na ilha, como os caranguejos Uça, Guaiamun e as tartarugas marinhas, entre outros.

Os bebês têm um cantinho só para eles, entre a piscina central e a piscina semi-olímpica, com piscina de bolinhas, brinquedos diversos, televisão e mesa de pintura com desenhos da 'Comandaturma'. Há, ainda, espaço e infraestrutura para o preparo de mamadeiras, comidinhas e tudo que os pequeninos necessitam.

Comandaturma oferece atividades para crianças e adultos

Noites animadas

O jantar é um momento especial. A sofisticação da gastronomia internacional vem com um tempero local que agrada mesmo aos mais exigentes paladares. A variedade surpreende a cada dia, com buffets temáticos que são uma deliciosa viagem pelo mundo do sabor, nas cozinhas japonesa, baiana e mediterrânea. Os peixes são sempre fresquinhos e as sobremesas, irresistíveis. Há ainda uma autêntica pizza italiana. Tudo incluso. Já quem busca uma experiência ainda mais diferenciada ao longo da estada pode contar, ainda, com opções à la carte, à parte.

Mas a noite não para aí: diariamente, músicos se apresentam em bares de diversos tipos, como o Capitania, de ambiente elegante e confortável, ideal para saborear coquetéis e um bom vinho, ou outros, descontraídos, incluindo os molhados. Os espaços, aliás, ficam abertos de manhã à noite.

Por fim, o visitante sente-se seguro para estar em Comandatuba, tanto do ponto de vista da exclusividade (o acesso ao local é feito apenas por barco e gerenciado pelo próprio resort), quanto da saúde. O combate à transmissão da Covid-19 é levado a sério e certificado com o selo internacional SafeGuard, que ratifica as medidas de prevenção.

Mesmo iniciantes conseguem brincar devido à àgua tranquila do canal da ilha

“Uma série de medidas, tanto de bastidores, quanto de front são tomadas para garantir que não haja contaminação aqui dentro. Desde a reabertura, não tivemos nenhum caso (de Covid) aqui dentro”, afirmou Rodrigo Galvão, diretor do Transamerica Resort Comandatuba, elencando, dentre as quais, a testagem mensal dos funcionários e a contratação de equipe exclusiva para acompanhar o cumprimento das medidas de prevenção.

Com tudo isso e ainda muito mais fica claro o porquê dos mais de 25 prêmios e certificações conquistados pelo Transamerica Resort Comandatuba ao longo dos últimos 32 anos, incluindo alguns Travellers´ Choice Tripadvisor, na categoria de melhor hotel. Construído em uma ilha de matas virgens, o empreendimento nasceu com a proposta de aliar requinte e conforto em uma região de mar límpido, areia clara, manguezais e coqueirais, com o desafio de manter intocável tudo o que a natureza levou milhões de anos para gerar. A visita, realizada em 2021, mostra que o 5 estrelas segue relevante na missão de encantar o visitante.

A hospedagem para sete noites no Transamerica Resort Comandatuba custa a partir de R$ 8.896,49 em apartamento standard, com aéreo incluso. Já sem aéreo, o pacote sai a partir de R$ 8.265,60. Os valores podem ser parcelados em até 10 vezes sem juros. A empresa relembra que a tarifa e a disponibilidade podem sofrer alteração sem aviso prévio de acordo com a ocupação. Por fim, duas crianças de até 11 anos de idade são cortesias na presença dos pais no mesmo quarto.

Comanda com a Azul

E é do Aeroporto de Belo Horizonte (CNF) que decola o Embraer 195 E1 de 118 lugares da Azul Linhas Aéreas com destino a Comandatuba, em voo regular e direto aos sábados. A rota é estreante (foi inaugurada em 26 de junho) e eficiente, com viagem de 1h10 e pouso na pista de 2 km de comprimento de Una, a 10 minutos do transfer fluvial do resort. O voo com a Azul Viagens (veja aqui), aliás, elevou a qualidade da ida a Comanda, com check-in hoteleiro e coleta de bagagens em Confins - e entrega ao hóspede na porta do quarto. Assim, o visitante só passa na recepção para pegar o cartão-chave e está livre para viver a Bahia.

Azul empregou tecnologia ultravioleta que elimina 99,9% das partículas, incluindo vírus

O conforto não poderia ser diferente quando se trata da primeira companhia aérea brasileira a ser eleita pelos passageiros a melhor do mundo no TripAdvisor Travellers’ Choice Awards de 2020. A Azul, aliás, é considerada a maior do Brasil em número de voos e cidades atendidas, com cerca de 700 viagens diárias para mais de 110 destinos. Não à toa, a empresa investe especial atenção à saúde humana, com uso de tecnologias que reforçam a limpeza para além do que é recomendado pelas autoridades.

Entre as estratégias, estão o Honeywell UV Treatment System - equipamento do tamanho de um carrinho de bebidas e com braços de luz ultravioleta UV-C, que varre as superfícies da aeronave em menos de 10 minutos, eliminando vírus e bactérias. Sem falar nos filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air), idênticos aos usados em salas cirúrgicas de hospitais, e que permitem a renovação do ar da cabine cerca de 20 vezes por hora, extraindo 99,9% das partículas, incluindo vírus. Por fim, a Azul foi pioneira ao apoiar a campanha de vacinação contra a Covid-19, transportando cargas de imunizantes pelo Brasil.

De acordo com a Azul, o voo pela empresa e com pacote pela Azul Viagens saindo de BH está a partir de R$ 5 mil por pessoa. Já o valor do voo sem o pacote da Azul Viagens, saindo de BH, está a partir de R$ 800.

“Estamos muito contentes em celebrar este novo destino em parceria com o Transamerica Resort Comandatuba. A opção favorece muito o cliente que busca conforto na hora de sair de férias com a família e quer viajar para descansar e aproveitar as belezas do litoral baiano”, declarou Daniel Bicudo, diretor de marketing e negócios da companhia. Segundo ele, Comanda com a Azul é uma experiência surpreendente, feita com segurança, agilidade e comodidade. Se há privilégio maior do que estar na terra da felicidade e ser tão bem cuidado desde o aeroporto, me apresente.

* O repórter viajou a convite da Azul Linhas Aéreas e do Transamerica Resort Comandatuba.

