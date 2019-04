Belo Horizonte receberá, no mês de maio, a primeira unidade franqueada da Restaura Jeans da região metropolitana. As lojas, já presentes em outras localidades de Minas, são especializadas naqueles “consertos de roupas da vovó”.

Com 28 anos de expertise e 230 filiais por todo o país, a rede aposta no consumo consciente e na sustentabilidade como atrativos ao consumidor. Os serviços oferecidos são ajustes, customização de peças – uma calça pode se transformar em uma bolsa –, renovação de couros e lavanderia ecológica.

A inauguração da unidade belo-horizontina, no bairro Lourdes, na região Centro-Sul, está prevista para o dia 20 e deve contar com a presença de comerciantes, moradores e formadores de opinião. Haverá ainda sorteios, brindes e bate papo com representantes da marca.

O empresário e diretor da loja pioneira na capital mineira, Edmar do Carmo, destaca que a produção de um jeans novo costuma gastar 1.840 litros de água, enquanto o processo de tingimento despende apenas 70 litros. Além disso, todo o líquido utilizado pela Restaura Jeans é tratado antes de retornar ao meio ambiente.

Outro procedimento ecologicamente responsável diz respeito à higienização das peças. Os produtos usados na lavagem, importados da Alemanha, são biodegradáveis. Assim, a clientela pode dar adeus às manchas indesejadas sem pesar a consciência. “É, de fato, um spa da roupa”, afirma o gestor.

A tabela de preços dos préstimos, segundo Edmar, leva em conta a perspectiva de mercado de BH, não seguindo exatamente à risca os valores aplicados pela franquia. Dessa forma, cada assistência deve custar entre R$ 10 e R$ 50. O cliente não precisa se preocupar em fornecer o material necessário.

O tempo para entrega das peças renovadas é de até 15 dias nos casos de tingimento dos jeans e de tratamento do couro, uma vez que essas técnicas são realizadas em São Carlos, no interior de São Paulo, ou no estado de Santa Catarina. Os demais serviços são desempenhados em apenas dois dias.

A Restaura Jeans ainda comercializa mais de cem produtos para a manutenção do vestuário. Entre eles, itens com ação antimofo e anti traças, aromatizantes para peças e ambientes, papa bolinhas e rolo adesivo tira pelos.

“Até então, BH não tinha um estabelecimento que oferecesse todos esses serviços e mercadorias em um só lugar”, defende Edmar do Carmo.

Já a escolha do bairro que recebe a marca deu-se pela tradição do mercado em seus arredores. “O Lourdes é um local estratégico, pela sua história e pelo contexto em que está inserido”, revela o proprietário, formado em Administração.



SERVIÇO

Restaura Jeans BH

Endereço: Rua Fernandes Tourinho, 1.040 - Lourdes, Belo Horizonte

Site: www.restaurajeans.com.br

Fan page: @restaurajeans

Instagram: @restaurajeansoficial