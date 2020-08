A isenção de pagamento do IPTU e outros tributos para os comerciantes de Belo Horizonte que foram afetados pela pandemia do novo coronavírus será tema de uma reunião nesta segunda-feira (10). O encontro, previsto para ocorrer às 14 horas, será entre o Ministério Público e representantes da Câmara Municipal e do comércio.

"A Prefeitura de Belo Horizonte vai participar como ouvinte das reivindicações", confirmou o executivo municipal. A discussão virtual será comandada pelo promotor Edson Resende de Castro.

Na semana passada, quando a metrópole anunciou o avanço para a fase 1 da flexibilização social, após quase 40 dias com todos os serviços não essenciais fechados, os vereadores do município discutiram a reabertura do comércio. Na ocasião, os parlamentares comentaram sobre projeto de isenção de impostos.

“Não é justo que o comércio pague imposto sendo que foi obrigado a ficar fechado”, afirmou Wagner Messias Preto (DEM). Ele sugeriu que a Câmara apresentassem, com a assinatura de todos os 41 vereadores, um projeto isentando de pagamento de IPTU todos os comerciantes que ficaram impedidos de funcionar durante a pandemia.

Presidente do Sindicato dos Lojistas (Sindilojas-BH), Nadim Donato foi procurado pela reportagem para comentar sobre o encontro, mas não atendeu as ligações.

Interdição

Os estabelecimentos de BH foram fechados em 20 de março. No mesmo dia, bares e restaurantes também foram impedidos de atender clientes de forma presencial. Alguns setores, como shoppings, galerias e lojas de roupas, só puderam reabrir na última quinta-feira (6), após 140 dias de interdição.

Em abril, como medida para reduzir os efeitos da pandemia na economia, a PBH anunciou que empresas atingidas pelo decreto de fechamaneto do comércio poderiam adiar para o segundo semestre o pagamento das parcelas de abril, maio e junho do IPTU de 2020.

A medida atingiu cerca de 11 mil estabelecimentos como bares, restaurantes, lanchonetes, casas de shows e espetáculos, cinemas e teatros.

Leia mais:

Minas soma 155 mil infectados e 3.597 mortes por Covid-19

Pandemia leva à diminuição de atendimentos por traumatismo no Hospital João XXIII