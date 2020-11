O candidato Junynho Martins (DEM) foi reeleito com folga em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com 54,23% dos votos válidos. Ele liderava as pesquisas de intenção de voto na cidade. Delei, do Republicanos, ficou em segundo lugar, com 26,41%.

Junynho Martins é professor da rede pública de ensino, com graduação em História, pós-graduação em Gestão Pública e MBA em Gestão Estratégica de Negócios. Em 2008, se elegeu vereador em Neves, quando chegou a ocupar a vice-presidência da Câmara municipal.

Em 2012, concorreu ao cargo de vice-prefeito da cidade, sendo eleito prefeito posteriormente. Em seu trabalho tem priorizado as áreas de educação, saúde e lazer. Na última eleição para o Executivo municipal, Martins teve 54,67% dos votos válidos.

