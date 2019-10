O ator Robert Forster, conhecido por seu trabalho na série Breaking Bad e por uma indicação ao Oscar em 1998, teve sua morte anunciada neste sábado, 12, aos 78 anos de idade.



Segundo a jornalista Kathie Berlin, Rober Forster morreu em decorrência de um câncer de cérebro seguido de uma breve doença. No momento da morte, estava em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, cercado por sua família.



Entre seus principais papéis, estiveram o de Max Cherry em Jackie Brown, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante em 1998. Atuou em mais de 100 longas entre as décadas de 1970 e 1980, em sua maioria, "Filmes B" dos Estados Unidos.



Sobre a grande quantidade de trabalhos em sua carreira, afirmou ao Chicago Tribune, em 2018: "Eu tinha quatro filhos, aceitava qualquer trabalho que conseguia. Toda vez que chegava a um nível menor do que eu achava que podia tolerar, caía mais, e então mais."



"Próximo ao fim [da carreira], eu não tinha agente, empresário, advogado, nada. Eu estava pegando tudo que caísse entre as rachaduras", continuou.



Foi justamente o filme Jackie Brown, de Quentin Tarantino, que o colocou de volta nos holofotes.



Ao receber o roteiro de Tarantino, Robert Forster teria dito: "Tenho certeza de que eles não vão te deixar me contratar". O diretor respondeu: "Contrato qualquer um que quiser."



Robert Forster também atuou em filmes como Eu, Eu Mesmo e Irene, Os Descendentes e séries como Breaking Bad e Twin Peaks.



Robert Forster deixa quatro filhos, quatro netos e Denise Grayson, atriz que foi sua companheira nos últimos 16 anos.



O ator também teve sua morte lamentada por Samuel L. Jackson: "Descanse em paz, Robert Forster! Um verdadeiro ator de classe".