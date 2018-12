Além da lista com o novo secretariado, Romeu Zema, governador de Minas eleito pelo Novo, divulgou os nomes dos novos chefes dos órgãos de segurança pública do Estado. Foram repassadas as chefias do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Polícia Civil, além do Estado Maior e do Gabinete Militar. A informação foi postada no Twitter oficial do empresário, na noite dessa sexta-feira (21).

Pela ordem de divulgação, nos tweets, foram anunciados:

Polícia Militar

Comandante geral: coronel Giovane Gomes da Silva;

Subcomandante: coronel Marcelo Fernandes;

Chefe do Gabinete Militar: coronel Borges.

Corpo de Bombeiros Militar

Comandante geral: coronel Estevo;

Chefe do Estado Maior: coronel Erlon*.

Polícia Civil

Chefe da Polícia Civil: delegado Wagner Pinto (delegado titular do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico);

Chefe adjunto da Polícia Civil: delegado Joaquim Francisco.

* Na hierarquia oficial, o chefe do Estado Maior integra o comando da Polícia Militar e não do Corpo de Bombeiros.

Zema ainda aproveitou o microblog para desejar que "todos tenham uma ótima gestão".