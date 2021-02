Movimentos sociais, sindicais e partidos de esquerda realizaram, neste sábado (6), a Carreata Nacional Unificada da Solidariedade em Betim, Contagem e na região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Entre as bandeiras estão o impeachmeant do presidente Jair Bolsonaro, devido à condução no combate à pandemia, a vacinação para toda população, a defesa do Sistema Único de Saúde e o retorno do Auxílio Emergencial.

Em Venda Nova, a concentração aconteceu na avenida Cristiano Machado, número 1.040, no bairro Floramar, às 10 horas. Partiu em direção à Maternidade Leonina Leonor Ribeiro, no bairro São Tomaz, pronta há 12 anos, mas que ainda não entrou em operação.

Em Betim, no mesmo horário, saiu a carreata do ginásio poliesportivo Divino Braga. Em Contagem, também às 10h, as manifestações começaram na Praça Irmã Paula.