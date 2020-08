A partir desta segunda-feira (3), quatro parques urbanos serão reabertos à visitação no estado de São Paulo. Segundo a secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, são os parques Guarapiranga e Belém, na capital paulista; Gabriel Chucre, em Carapicuíba; e o Ecológico da Várzea, em Embu Guaçu.

As unidades vão funcionar somente de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. O uso de máscaras é obrigatório em todos os parques estaduais de São Paulo.

Até este momento, a secretaria já reabriu dez parques urbanos estaduais na região metropolitana de São Paulo, todos eles funcionando apenas de segunda a sexta-feira. A abertura desses locais está sendo permitida somente para municípios que estejam localizados em regiões que estão na fase 3-amarela do Plano São Paulo.

Também foram reabertos os parques estaduais naturais Jaraguá e Cantareira (Núcleo Pedra Grande) e a unidade de conservação Caminhos do Mar. No entanto, nestes espaços, as visitas deverão ser agendadas com antecedência mínima de 24 horas por meio do Site da Fundação Florestal (Ingressosonline.fflorestal.sp.gov.br), órgão responsável pelas duas Unidades de Conservação.

Já o Zoológico, Zoo Safari e Jardim Botânico estarão abertos de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h; e aos sábados, domingos e feriados das 9h às 16h, com restrição de 50% de venda dos ingressos. Nesta etapa, apenas a área de visitação aberta poderá ser utilizada. Os espaços fechados, tais como as exposições educativas, continuarão sem receber visitantes.