O governo do Estado de São Paulo anunciou hoje (11) que vacinará contra a Covid-19, com pelo menos uma dose, toda a população adulta do estado, até 20 de agosto. O prazo anterior divulgado para vacinação de todos maiores de 18 anos era 15 de setembro.

De acordo com a administração estadual, a antecipação do calendário de vacinação foi possível em razão da aquisição, pelo governo paulista, de 4 milhões de doses extras da vacina CoronaVac, do laboratório chinês Sinovac. Do total de imunizantes, 2,7 milhões de doses já chegaram e estão sendo distribuídas aos municípios paulistas. Os 1,3 milhão de doses restantes deverão ser entregues até 30 de julho.

Adolescentes

O governo do Estado anunciou ainda que, a partir de 23 de agosto, terá início a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, um público de 3,2 milhões. Segundo o governo do estado, todos os adolescentes nessa faixa etária estarão vacinados, com ao menos uma dose, até 30 de setembro.

Calendário

Segue a nova programação de vacinação no estado de São Paulo: