Surfando em seu mellhor momento no mercado brasileiro, a RAM, divisão de picapes da Stellantis, acaba de lançar a edição Quarto de Milha para o modelo 2500. A série tem como base a Laramie e é limitada em 52 unidades.

A tiragem é uma referência aos 52 anos da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM) e foi disponibilizada apenas para sócios da entidade. Sem preço definido, a marca afirma que tiragem foi esgotada em menos de uma hora.

A rapaziada do galope deu sinal sem nem saber quanto o carro vai custar. Mas o valor não deverá fugir muito dos R$ 430 mil iniciais da versão padrão.

Exclusividades

A edição tem emblema exclusivo, estribos laterais, engate de reboque do tipo pescoço de ganso e acabamento cromado. A picape ainda conta com alerta de colisão frontal com frenagem automática (FCW+), assistente de permanência na faixa de rodagem (LDW+) e controle adaptativo de velocidade com Stop&Go (ACC+), que atua de forma específica com trailer engatado, selecionando automaticamente a maior distância possível do veículo à frente.

Para o fim do ano é esperada a chegada da versão 3500 da picape, que tem como destaque a capacidade de reboque de até 17 toneladas.

