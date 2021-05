No futebol, o segredo é não dar espaço para o adversário. Como testemunha ocular do “Mineirazo”, vi de perto como a Alemanha massacrou a Seleção Brasileira, no 7 a 1. E no mercado de automóveis, a lógica é parecida. Se der espaço, seu time toma gol. E a Jeep resolveu botar o time para frente e não dar espaço para Toyota e Volkswagen, que querem pontuar no segmento de SUVs médios.

Assim, depois de abrir pré-venda série 80 anos, divulgar a linha turbo flex e recentemente as versões turbodiesel, a Jeep finalmente lança o Compass 2022. O líder do segmento de SUVs médios chega com visual atualizado, novos conteúdos e o motor 1.3 turbo.

E depois de um mês de novidades fragmentadas, a Jeep deixou para a data a apresentação da versão Série S, que se posiciona como topo de linha com motor turbo flex. A versão tem acabamento exclusivo, com direito a apliques na cor da carroceria nas caixas de rodas e na base do para-choque, seguindo o estilo do Compass vendido na Europa. Completa o visual as rodas aro 19, com desenho exclusivo.

A versão tem preço sugerido de R$ 188 mil e conta com itens como quadro de instrumentos digital de 10,2 polegadas, novo volante, ar-condicionado digital de duas zonas, carregamento sem fio, central flutuante de 10,1 polegadas (com sistema Intelligence Adventure, assistente Amazon Alexa, conexão sem fio com Apple CarPlay e Android Auto, GPS nativo e portas USB e USB-C).

O sistema de conectividade adiciona ferramentas de acesso remoto via smartphone, como partida a distância, alerta de roubo, definição de rota, diagnóstico do carro dentre outros recursos. Somado a isso, o Compass passa a contar frenagem emergencial autônoma, detector de fadiga, leitor de placas de velocidade, assim como controle de cruzeiro ativo (ACC), monitor de faixa, alerta de ponto cego e Park Assist.

O pacote ainda inclui retrovisores com ajuste e rebatimentos elétricos, abertura automática do porta malas, com sensor no para-choques.

O Compass passa a contar com seis airbags em todas as versões, sendo que as versões topo de linha com a Series S, passam a contar com bolsas para joelhos do motorista. Outra novidade é a função Auto Hold, que mantém o carro parado em semáforos, sem a necessidade de pisar no pedal.

T270

Apesar da reestilização e do banho de loja, o grande destaque do Compass é o motor T270. Trata-se de uma unidade 1.3 turbo de 185 cv e 27 kgfm de torque, que aposenta o antigo motor 2.0 de 166 cv. A unidade é combinada com transmissão automática de seis marchas.

TD350

O conhecido motor 2.0 turbodiesel de 170 cv e 35 kgfm de torque passa a ser identificado como TD350. A novidade é que o bloco passa a usar aditivo Arla 32, para pós-tratamento de emissões, que já é obrigatório em caminhões há quase 10 anos. O fluido se mistura aos gases do escapamento para eliminar dióxido de carbono.

Segundo a Jeep, a introdução do aditivo tem como função antecipar as novas exigências de emissões que passarão a vigorar em 2023. Apesar da necessidade de reabastecimento do tanque do Arla 32, a Jeep garante que o cliente terá que fazer a reposição uma vez ao ano. O reservatório permite rodar até 10 mil quilômetros. Atualmente o custo do fluido gira em torno de R$ 4.

O motor segue combinado com transmissão de nove marchas, tração 4x4, além de bloqueio de diferencial, assistente de descida de ladeira e seletor de terreno. O Compass, assim como Renegade e Toro conta com uma função que simula reduzida, limitando o uso da primeira marcha apenas para essa função, sem a necessidade de uma caixa de redução.

Entregas

As entregas terão início no fim de maio para quem comprou o SUV no período de pré-venda. Segundo a Jeep, foram vendidas 5 mil unidades do Compass durante a campanha de lançamento.

A versão Series S também tem entrega programada para maio. No entanto, as versões 80 Anos e as demais opções diesel terão entregas em junho.

Versões e preços