O início da produção do 276º episódio de The Big Bang Theory confere à sitcom o título de série multi-câmera mais longa na história da televisão. A produção, que ultrapassou Cheers, com o recorde anterior de 275 episódios, será encerrada este ano, após 12 temporadas.



Para celebrar esse marco, os atores fizeram uma comemoração no set de filmagens, em frente ao famoso elevador quebrado do prédio onde boa parte dos personagens mora.



"Abençoada, maravilhada, grata. Obrigada a todos que nos apoiaram nos últimos 12 anos", escreveu Kaley Cuoco, atriz que interpreta Penny, no Instagram.



Kunal Nayyar, que atua como Raj, publicou a capa do roteiro do episódio 276 para celebrar a longevidade da série. "Que sonho tornando-se realidade. Obrigado por sua gentileza ao longo desses 12 anos, não há palavras em qualquer idioma que poderia expressar o amor que eu tenho por todos vocês", escreveu na legenda.



A Warner informou que esse episódio irá ao ar em maio, enquanto o último, que dará adeus à série, será exibido em 2 de junho.