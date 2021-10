A General Motors acaba de lançar a Chevrolet S10 Z71. Trata-se de uma versão de perfil aventureiro, que chega para ampliar a gama e concorrer com Ranger Storm. Com preço sugerido de R$ 260.490, ela se posiciona entre as versões LT e LTZ.

A picape segue a mesma receita da rival portenha, que aposta num visual aventureiro e abre mão de refinamentos, como partida sem chave e assistências de condução. O pacote de conteúdos oferece com basicamente o que consta na lista da LT e alguns itens da LTZ. Assim ela vem equipada com direção elétrica, sistema multimídia MyLink (com Android Auto e Apple CarPlay, além de câmera de ré), ar-condicionado analógico, vidros e retrovisores elétricos, assim como bancos revestidos em couro.

No entanto, como se trata de um carro com proposta off-road, ela conta com pneus todo-terreno, com ombros mais altos e sulcos mais profundos e novo santo-antônio com barras tubulares longitudinais, igualzinho como na picape da Ford. Completa o visual, um monte de adesivos e as molduras nos para-lamas. A GM aponta que o carro tem 20 itens exclusivos.

Conjunto mecânico

A picape oferece o mesmo motor 2.8 de 200 cv e 51 kgfm de torque. A unidade é combinada com transmissão automática de seis marchas, além do sistema tração 4x4, com reduzida. Tudo isso combinado num pacote com pegada mais esportiva, sem ser tão classuda como as versões LTZ e High Country, ou modestas como a LS e LT.

O que faltou mesmo foi a opção de capota marítima elétrica, uma vez que se trata de um carro pensado mais para o uso recreativo do que para ser uma picape para levar carga. Mas sobram adesivos.

