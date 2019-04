Receber a restituição do Imposto de Renda para quitar dívidas ou investir em algum projeto está nos planos de milhões de contribuintes, que correm contra o tempo para entregar a declaração do IR 2019 (ano base 2018) o quanto antes.

O prazo termina no dia 30 de abril e quem entrega a documentação primeiro, caso não caia na malha fina, recebe a restituição mais rapidamente.

Mas existe alguma vantagem para quem deixa para a última hora? Segundo o diretor tributário da Confirp Consultoria Contábil, Richard Domingos, há sim vantagens para quem deixa para depois. É o caso dos contribuintes que possuem imposto a restituir e não estão necessitando de recursos financeiros. Ao deixarem para receber depois, poderão obter uma correção monetária (pela Selic) maior que a maioria das aplicações financeiras, sem incidência de IR sobre o rendimento obtido, segundo Domingos.

Outro caso apontado pelo tributarista é o dos contribuintes que têm imposto a pagar. Entregando mais tarde, esse contribuinte adia o prazo e tem como planejar melhor o "fluxo caixa" para esse pagamento.

Domingos orienta porém que isso não significa que os documentos devem ser providenciados na última hora. A recomendação é preparar a declaração com bastante antecedência, só a entrega dependerá de cada caso.

"Os contribuintes confundem elaborar a declaração com a entrega do documento. É possível estar com o documento totalmente preparado e mesmo assim planejar a melhor data de entrega, que dependerá de variáveis como: situação financeira do contribuinte, se vai ter restituição ou se terá que pagar impostos ao governo", explica.

Outro ponto que deve ser levado em consideração é a possibilidade de congestionamento no sistema nas últimas horas de entrega. Por isso a declaração não deve ser feita nos últimos minutos do dia 30 de abril.

Vantagens de entregar a declaração antes:

Receber a restituição nos primeiros lotes.

Ficar livre do compromisso da declaração e do risco de perda do prazo.

Possuir mais tempo para ajustes da declaração e para buscar documentos perdidos ou extraviados.

Vantagens em entregar a declarção nos últimos dias:

Contribuintes que possuem imposto a restituir e não estão necessitando de recursos financeiros, poderão receber nos últimos lotes, com uma correção monetária (pela Selic) muito maior do que o pago pela maioria das aplicações financeiras. Detalhe: sem incidência de imposto de renda sobre o rendimento obtido.

Quem tem imposto a pagar terá como planejar melhor o fluxo de caixa.

Fonte: Confirp Consultoria Contábil

