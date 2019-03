O funcionalismo público de Minas Gerais vai receber a primeira parcela do salário com vencimento em março na próxima quarta-feira (13), sendo que serão pagos até R$ 2 mil para todas as categorias e até R$ 3 mil para os servidores da Saúde e Segurança Pública.

Já a segunda parcela será depositada no dia 26, com o restante dos salários dos trabalhadores.

A escala de março segue os moldes da escala de fevereiro, conforme anunciado no mês passado pelo secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa.

Já a partir de 20 de março, o servidor recebe a segunda parcela do 13º dividido em onze vezes pelo governador Romeu Zema. As parcelas serão quitadas sempre no primeiro dia útil após o dia 20 de cada mês.

Ao todo, 679.867 mil funcionários — sendo 256.081 inativos e 52.000 pensionistas — do Estado aguardam o recebimento do 13º salário não quitado por Pimentel.

A folha de pagamento mensal do funcionalismo público gira em torno de R$ 2,1 bilhões. O petista deixou para anunciar, no dia 28 de dezembro, que não teria condições de arcar com os vencimentos devido à falta de recursos. No ano passado, Pimentel parcelou o 13º salário dos servidores de 2017 em quatro vezes.

