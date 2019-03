Opção para quem quer um lanche rápido, mas saudável, a Divino Burguer, no centro de Belo Horizonte, oferece uma variedade de sanduíches de fabricação própria, a partir de ingredientes frescos, comprados no dia. Apenas os pães são adquiridos com fornecedores, porém estes são especialmente voltados para o segmento de hamburguerias artesanais.

Aberto de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 23h, o ambiente descontraído e aconchegante é escolha certa para trabalhadores do hipercentro à procura de lugares para almoçar, e também para estudantes e visitantes que desejam fazer um happy hour à noite.

Por isso, o proprietário, André Faria, diz que a clientela tem perfil diverso. Para garantir o bom atendimento, ele conta com uma equipe de quatro pessoas: uma atendente, dois chapistas e um gerente. Além disso, o empresário faz questão de, sempre que possível, apresentar-se e colocar-se à disposição da freguesia.

“A gente leva a sério o nosso trabalho. Digo aos colaboradores ser uma grandeza, por meio da nossa cozinha, transmitirmos amor e sensações para os clientes”, afirma André.

O sanduíche preferido dos frequentadores é o “Serro”. No pão de brioche tem recheio de blend de carne bovina e bacon (150g), queijo minas meia cura derretido na chapa, ketchup de melaço de cana, molho de alho assado, alface roxa e tomates verdes fritos. A iguaria sai a R$ 28,90.

Outro sucesso é o “Juiz de Fora”, pão australiano, 200g de carne bovina, bacon crispy, queijo cheddar cremoso, cebolas ao shoyu, molho barbecue e alface crespa, por R$ 27,90.

Para os vegetarianos, há duas alternativas. A primeira é o “Paraty” - pão liso, 150g de hambúrguer de couve flor, produzido na casa, cebola roxa confitada e caramelizada, molho picante artesanal, alface roxa, rúcula e tomate, que custa R$ 20,90.

Já a segunda é denominada “Aparecida”. Também no pão liso, ostenta 150g de hambúrguer de lentilha, mostarda do tipo dijon, molho chimichurri, rúcula e tomates verdes fritos. A delícia vale R$ 21,90.

Entre as sobremesas, há petit gateau (R$13,90) e milkshake. O último custa R$ 8, no tamanho 300 ml, e R$ 10, por 500ml. Está disponível nos sabores maltine, morango e paçoca.

A cartela de bebidas tem opções variadas de cervejas, com seis rótulos comerciais e um artesanal, sucos diversos e os refrigerantes mais procurados do mercado. A partir do fim de março, a Divino Burguer irá oferecer serviço delivery.

SERVIÇO

Divino Burguer

Endereço: Avenida João Pinheiro, 254 - Centro, Belo Horizonte

Funcionamento: Segunda a sexta, das 11h30 às 23h

Telefone: (31) 2535-5531

Instagram: @divino_burguer