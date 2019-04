A dupla Sandy e Junior anunciou nesta sexta-feira, 5, a abertura de dois novos shows da turnê Nossa História na cidade de São Paulo.



As apresentações serão realizadas em 12 de outubro, um sábado, e 13 de outubro, um domingo. A pré-venda, exclusiva para clientes do cartão Elo, ocorrerá entre os dias 9 e 10 de abril. A venda para o público geral, por sua vez, será em 11 de abril.



Os irmãos falaram sobre a novidade por meio de stories em seus perfis no Instagram.



"A gente tinha separado só até setembro para realizar nossa turnê, por conta da nossa agenda pessoal. Mas a gente conseguiu mexer, falar com a galera do Allianz e estamos abrindo mais duas datas pra ver se consegue atender a maior parte dessa procura maluca por ingressos", explicou Junior.



Sandy também vibrou com a notícia: "A gente não imaginava a repercussão, a procura por ingressos, essa coisa toda. A gente abriu mais duas datas, mas continuou muita gente de fora, principalmente em São Paulo. A gente foi ver o que podia fazer pra ajudar mais gente e abriu mais duas datas. Não estou nem acreditando nisso tudo, estou muito feliz!"



A cidade de São Paulo já conta com dois shows esgotados, que serão realizados em 24 e 25 de agosto.



Confira o post: