Correntistas mineiros do Santander devem ficar atentos aos canais eletrônicos do banco. A partir desta segunda-feira (6), agências localizadas em municípios do Estado terão o atendimento suspenso em função da pandemia do novo coronavírus. O fechamento de algumas unidades tem como objetivo reduzir o contato entre funcionários do banco e clientes e, assim, diminuir a propagação da doença.

O Sindicato dos Bancários de BH e Região informou que a interrupção do atendimento físico valerá por 15 dias. E atribuiu a medida à cobrança dos trabalhadores por mais ações de proteção contra a Covid-19. Ainda conforme o sindicato, as agências selecionadas estarão fechadas já a partir desta segunda.

Embora tenha confirmado o fechamento, já adotado em São Paulo e no Rio de Janeiro, a assessoria de comunicação do Santander não divulgou a quantidade de agências afetadas, a data em que a suspensão do serviço ocorrerá nem por quanto tempo irá durar. Disse, apenas, que está reduzindo o número de unidades abertas em algumas regiões metropolitanas do país, dentre elas a de Belo Horizonte.

Comunicados

Ainda conforme a assessoria de imprensa, serão afixados comunicados na porta das agências fechadas informando sobre unidades mais próximas em funcionamento. Os canais digitais do Santander também continuarão funcionando normalmente para que nenhum cliente fique desassistido, informou o banco.

Os correntistas poderão acompanhar a lista de agências com atividades interrompidas no santander.com.br., no link “ATENÇÃO! Mudanças no nosso atendimento”, onde também são informados os horários das centrais de atendimento do banco.

A reportagem não conseguiu contato com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) e a Associação Brasileira de Bancos (ABBC), que foram procuradas para comentar a medida adotada pelo Santander.