As agências da Caixa Econômica Federal abriram duas horas mais cedo nesta sexta-feira (13) em todo o país para o início do saque do FGTS para os correntistas da instituição nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril. Em Belo Horizonte, a movimentação está normal nas duas principais unidades do banco, localizadas nas ruas Tupinambás e dos Carijós, no Centro: não houve filas, mas cidadãos têm procurado as agências parar tirar dúvidas.



É o caso de Maria Adriana Mota, de 45 anos. Correntista da Caixa e moradora do Olhos d’Água, a cozinheira veio se informar sobre quando poderá ter acesso ao crédito em conta. “Será só no dia 27, por causa da minha data de aniversário. Não era hoje”, contou.



Já a camareira Soraia Moreira, de 41 anos, veio à agência da rua dos Carijós para conferir se tem algum valor para sacar. Ela é aniversariante de fevereiro. “Se tiver, virá em ótima hora. Vou comprar fraldas e leite e também pagar um acordo que fiz com uma loja”, contou a moradora do Concórdia, na região Leste da capital, mãe da Helena, de sete meses.



De acordo com o diretor da Caixa, Samuel Crespi, nesta sexta iniciou-se o crédito em conta poupança para correntistas nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril. O valor creditado é de até R$ 500 por conta de FGTS.



Calendário de saque:



A partir de 13/9: nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril

A partir de 27/9: nascidos em maio, junho, julho e agosto

A partir de 9/10: nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro



Segundo ele, todos os correntistas aniversariantes desses meses já tiveram o valor creditado em conta poupança. Quem não quiser o valor, deve comunicar à Caixa para que o mesmo seja retornado às contas do FGTS.



Não-correntistas só terão direito ao saque a partir de 18 de outubro, também em esquema escalonado por data de aniversario.



Confira vídeo tira-dúvidas: