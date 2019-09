Com a liberação do crédito em conta poupança para correntistas da Caixa, em todo o país, iniciada nesta sexta-feira (13), a expectativa do comércio é de melhoria das vendas em Belo Horizonte. No Centro, lojas já começam a receber clientes com um dinheiro a mais.



A vendedora Thaís Cristina da Costa, de 33 anos, está desempregada. Ela e a irmã, Ana Luísa Costa, de 20, que faz cursos profissionalizantes, aproveitaram a manhã de sexta para, dente outras coisas, fazer pequenas compras com o dinheiro liberado. “Estou em busca de biquínis, já que o calor chegou com tudo, disse Thaís.



Segundo ela, a maior fatia do valor liberado será guardada para emergências. Ela aprova a liberação do FGTS. “Estava trabalhando até pouco tempo e o comércio está muito parado. Vai ser bom (o saque) pra movimentar a economia”, disse a jovem.



A empresária Franciele Parreiras, sócia da Pimenta Rosa Glamour, uma rede de seis lojas de vestuário em BH, além de Contagem e Betim, na Grande BH, além de ecommerce, também aguarda melhorias para os próximos meses a partir do montante que será injetado na economia.



O comércio será substancialmente beneficiado após momento de estagnação. Mais dinheiro no bolso significa mais investimentos por parte do empresariado, o que representa mais empregos diretos e indiretos”, afirma a comerciante.



Segundo Franciele, a liberação também é benéfica para quem está endividado. “Ao pagar contas, a pessoa retorna ativamente ao mercado de consumo”, diz.



Aumento de 50%



Em uma das 10 lojas de fábrica só na região Central de BH da rede Colchões Ortobom, o crescimento de agosto para setembro já tem sido de 50% em vendas. O motivo, na opinião do gerente? Crédito.



“A pessoa quer comprar, mas tem medo. Por isso, cientes do crédito do FGTS e também do décimo terceiro que vem pela frente, ela já aceita fazer uma dívida e parcelar a compra”, afirmou o gestor de uma das lojas, localizado na avenida Amazonas, Hugo Francisco.



Segundo ele, o cartão de crédito é responsável por 90% das vendas na loja. “As expectativas são muito boas”, finalizou.



