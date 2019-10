O SBT anunciou detalhes sobre o Teleton 2019, programação especial que vai ao ar nos dias 25 e 26 de outubro e arrecadará doações à Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). As novidades foram contadas por nomes como Carlos Nascimento, Eliana, Daniel, Celso Portiolli e Maisa Silva durante evento na sede da emissora, em Osasco (SP), nesta terça-feira, 15.



A meta do SBT é que o Teleton 2019 arrecade R$ 30 milhões em doações. Em 2018, o valor chegou a R$ 31,9 milhões. Segundo a emissora, "a arrecadação do Teleton é responsável por aproximadamente 200 mil atendimentos realizados anualmente pela AACD".



A música tema do Teleton 2019 é Preciso de Você, que será cantada por Ivete Sangalo e o Coral do Instituto Bacarelli na abertura da programação.



"É uma honra mesmo tão nova representar o Teleton para essas novas gerações. É uma mensagem de solidariedade que o Teleton passa, não só para quem assiste, mas para quem convive na AACD", afirmou Maisa Silva.



Segundo o SBT, o Teleton 2019 contará com apresentações musicais de nomes como Ivete Sangalo, Ludmilla, Paula Fernandes, Lexa, Vitor Kley, Aline Barros, Péricles, Gustavo Mioto e o maestro João Carlos Martins.



Durante o sábado de manhã, será abordado o tema da maternidade, com participação de nomes como Silvia Abravanel, Isabella Fiorentino, Wanessa Camargo, Laura Patron e Carol Aguaidas, além de mães de pacientes da AACD.



No sábado à tarde, Raul Gil fará um show de talentos. O encerramento do Teleton 2019 ficará sob comando de Silvio Santos.



Eliana, Daniel, Celso Portiolli e Maisa Silva seguem como padrinhos do Teleton em 2019. Também haverá uma "Bancada do Bem", que contará com influenciadores digitais, ainda não divulgados pelo SBT, que se revezarão na bancada do palco durante os dois dias de programa.



Como de costume, diversos nomes conhecidos por seu trabalho à frente de outras emissoras deixarão a concorrência de lado para participar do Teleton 2019. São eles: José Luiz Datena (Band), Sabrina Sato (Record TV), Luciana Gimenez (RedeTV!) e Karyn Bravo, Mariana Kotscho e Roberta Manreza (TV Cultura). Segundo o SBT, dois atores da TV Globo, que ainda não tiveram seus nomes anunciados, também devem participar.