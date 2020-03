O Sebrae Minas acaba de lançar uma série gratuita de palestras on-line com dicas para pequenos negócios em tempos de pandemia, disponíveis no canal do órgão na internet. A iniciativa faz parte da campanha "Em frente, Empreendedor! Conte com o Sebrae Minas na luta contra o coronavírus".

As palestras focam em dúvidas recorrentes dos empreendedores como marketing digital, delivery, leis e impostos, trabalho remoto, liderança e produtividade da equipe, planejamento e gestão, entre outras.

Os conteúdos também foram pensados para atender empreendedores que atuam em segmentos que estão sendo fortemente impactados pelo isolamento social e a retração da demanda de consumo, como varejo da moda, construção civil, alimentação fora do lar, beleza e bem-estar e turismo.

Veja a lista dos temas abordados:

1. Inovação ágil em tempos de coronavírus

2. Construção civil em tempos de coronavírus

3. Gestão financeira em tempos de coronavírus

4. Serviços de alimentação fora do lar em tempos de coronavírus

5. O futuro dos salões de beleza em tempos de coronavírus

6. O papel do líder e da produtividade da equipe em tempos de coronavírus

7. Vendas - É possível continuar vendendo durante a crise?

8. Seis práticas essenciais de gestão em tempos de coronavírus

9. Negócios da Moda: 10 passos para superar a crise em tempos de coronavírus

10. Revisite a estratégia do seu negócio em tempos de coronavírus

11. Vamos falar sobre Franquias em tempos de Coronavírus

12. Marketing Digital, entenda como as Personas mudaram em tempos de Coronavírus

13. Medidas Trabalhistas e Benefícios Fiscais em tempos de Coronavírus

14. Startups

15. Turismo

16. Agronegócio