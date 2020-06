O Diário Oficial de Minas Gerais publicou nesta quarta-feira (3) a exoneração de Luisa Barreto, que ocupava o cargo de secretária-adjunta de Planejamento e Gestão do Governo (Seplag). Ela pediu para deixar o cargo para poder concorrer à prefeitura de Belo Horizonte pelo PSDB.

O anúncio da pré-candidatura foi feito pelo PSDB em Minas durante a tarde:

Luisa Barreto foi uma das coordenadoras de campanha do senador Antonio Anastasia para o Governo do Estado, em 2018. Ele perdeu no segundo turno para Romeu Zema (Novo). O senador era do PSDB, mas atualmente está no PSD.

Para o lugar dela no governo de Minas, foi nomeado Luís Otávio Milagre de Assis, servidor de carreira da Seplag há 15 anos.