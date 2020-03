O deputado federal Bilac Pinto (DEM), que ocupava o cargo de Secretário de Governo na gestão de Romeu Zema (Novo), anunciou sua saída ao posto na noite desta quarta-feira (11), pouco tempo após o anúncio oficial do Governo de Minas, que decidiu sancionar parcialmente o projeto de lei que trata da recomposição salarial para as Forças de Segurança Pública.

Bilac é um dos nomes que, juntamente com Zema, se esforçou nas negociações de reajustes. Em nota, o parlamentar afirmou que, mesmo compreendendo as razões de Zema, tornou-se insustentável continuar a conduzir as negociações com o parlamento estadual após a decisão do governo.

O parlamentar declarou, ainda, que deixa o governo, mas continua à disposição de Zema na tarefa de "recolocar Minas Gerais de volta nos trilhos do desenvolvimento e da prestação de serviços públicos de qualidade que sua população exige e merece".

Zema decidiu sancionar parcialmente o PL de reajuste dos salários dos servidores da segurança, repondo em 13% os vencimentos em função das perdas inflacionárias para a categoria. Todos os demais artigos do projeto foram vetados, incluindo a emenda que estende o reajuste a outras categorias.

Leia mais:

Zema vai sancionar reajuste da Segurança Pública apenas para 2020

Leia a nota na íntegra:

Com a certeza de ter dado minha modesta contribuição ao governo de nossa Minas Gerais deixo hoje o honroso cargo de Secretário de Governo. Agradeço ao Governador Romeu Zema e ao Vice-Governador Paulo Brant a oportunidade e confiança em mim depositadas.

Não poderia deixar de agradecer ao Senador Rodrigo Pacheco e aos deputados estaduais mineiros em nome dos líderes governistas Luiz Humberto Carneiro e Gustavo Valadares, dos líderes de bloco, Sávio Souza Cruz, Cássio Soares e André Quintão pela convivência fraterna na busca das melhores soluções para os graves problemas que enfrentamos. Agradeço também à bancada federal mineira em nome do líder Diego Andrade.

Agradeço especialmente ao Presidente Agostinho Patrus pela compreensão do grave momento político que atravessamos.

Mesmo entendendo as razões do veto parcial do governador à sua proposta de recomposição salarial das forças de segurança que ajudei a negociar, isto me tirou as condições de, diante do atual cenário político, continuar a conduzir as negociações com o parlamento estadual.

Desejo ao Governador e toda sua dedicada equipe muito sucesso no desafio de recolocar Minas Gerais de volta nos trilhos do desenvolvimento e da prestação de serviços públicos de qualidade que sua população exige e merece. Estarei – como sempre estive – à disposição do Governo de Minas e do povo mineiro na Câmara dos Deputados.

Deputado Federal Bilac Pinto