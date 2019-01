O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, está em Brasília para a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (1º). Ao desembarcar, Pompeo postou uma mensagem na sua conta pessoal do Twitter, mencionando que está feliz por participar da “transferência pacífica de poder em uma das democracias mais fortes da América Latina”.

“Acabei de chegar a #Brasilia para a posse do @jairbolsonaro. Ansioso para testemunhar a transferência pacífica de poder em uma das democracias mais fortes da América Latina.”

Pompeo fica no Brasil até esta quarta (2), depois segue para a Colômbia. Ele se reunirá com Bolsonaro e o futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Antes de viajar para Brasília, o secretário de Estado afirmou que pretende tratar sobre a situação da Venezuela, Nicarágua e de Cuba.

As crises que atingem Venezuela e Nicarágua são assuntos constantes nas reuniões da Organização dos Estados Americanos (OEA), com sede em Washington, nos Estados Unidos.

Pompeo se reuniu hoje com o ministro das Relações Exteriores do Peru, NestorPopolizio, e agradeceu seu trabalho de combate à corrupção. No Twitter, ele disse que ambos conversaram sobre a necessidade de reagir ao governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

O secretário chamou o governo da Venezuela de “regime corrupto de Maduro” responsável por gerar a fuga de cidadãos.

Leia mais:

Bolsonaro, 38º presidente do país, toma posse na tarde desta terça