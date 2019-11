O secretário Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho esteve na manhã desta segunda-feira (25) na sede da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), onde se encontrou com representantes do empresariado mineiro para tratar da Medida Provisória 905, que pretende simplificar é desonerar relações trabalhistas no Brasil, por meio da criação da Carteira Verde e Amarela.

Marinho esteve na manhã desta segunda-feira (25) na sede da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg)

Um dos itens polêmicos da pauta é a tributação do seguro-desemprego, valor que seria repassado como estímulo para empresas que contratem jovens para o primeiro emprego. "A taxa de desemprego de jovens de 18 a 24 anos é hoje de 26%, enquanto das demais faixas etárias não passa de 11%, por um problema na formação ", justifica Rogério Marinho, ao também defender a flexibilização da jornada de trabalho aos domingos. "A Constituição continua sendo respeitada quando determina um dia de descanso por semana, mas não necessariamente o domingo".



A MP foi bastante elogiada pelo presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, que pediu apoio ao projeto dos presentes, entre eles os deputados federais Paulo Abi Ackel (PSDB-MG) e Lucas Gonzalez (NOVO-MG). Segundo ele, somente o item do trabalho aos domingos deve gerar 386 mil novos postos de trabalho no Brasil, cerca de 10% desses em Minas Gerais. "Se não fosse a reforma trabalhista e essas modernizações da relação de trabalho aqui, o Brasil não estará à altura dos outros países para gerar postos de trabalho aqui".