O futuro secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo, definiu a sua equipe. Yana Dumaresq será a Secretária Especial Adjunta de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. Exerceu o cargo de secretária-executiva do Ministério da Indústria, Comercio Exterior e Serviços, incorporado ao Ministério da Economia do governo Bolsonaro. Anteriormente, ocupou a função de diretora adjunta para América Latina no Fórum Econômico Mundial, em Genebra. Servidora pública da carreira de analista de Comércio Exterior, é mestre em Comércio Internacional pela University of Cambridge e, também, mestre em Gestão e Liderança Corporativa, pelo consórcio universitário Global Leadership Programme. É bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB).

Lucas Ferraz chefiará a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX). Engenheiro e mestre em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), com doutorado em Economia pela Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getulio Vargas (FGV-EPGE), Ferraz é professor da Escola de Economia de São Paulo da FGV há mais de 10 anos. É coordenador do Centro de Estudos do Comércio Global e Investimentos da FGV, além de membro fundador da Cátedra Brasileira da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Erivaldo Alfredo Gomes liderará a Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais (SAI). Servidor da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Erivaldo tem mais de 20 anos de experiência em negociações econômicas internacionais e, nos últimos três anos, é o subsecretário de Instituições Econômico-Financeiras e Cooperação Internacional na Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. Nessa área, é responsável pelo relacionamento com instituições econômico-financeiras internacionais como G20, Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico ou Econômico (OCDE).

Marcos Degaut assumirá a Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex). Foi secretário especial adjunto de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e integrante do Grupo Executivo de Gestão da Camex. É Pesquisador-visitante da University of Central Florida (EUA), onde leciona disciplinas ligadas a comércio e economia política internacional, bem como política externa e segurança internacional. Com 28 anos no serviço público federal, Degaut é servidor de carreira da Câmara dos Deputados, doutor em Segurança Internacional pela University of Central Florida e mestre em Relações Internacionais pela UnB.





