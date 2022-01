Após o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), anunciar que está com Covid, o secretário-geral do Estado, Mateus Simões, também testou positivo para a doença.

Em suas redes sociais, Simões disse, nessa segunda (17), que fez o teste por causa do resultado do governador e que está assintomático, isolado em um quarto em casa e trabalhando de forma remota. A esposa do secretário também fez o teste, mas deu negativo.

Muitos já me perguntaram, então aproveito para dizer que a Chris também fez o teste e não está com Covid. Repetirá o teste em 3 dias, como recomendado, e seguirá com os protocolos. Vou passar uma temporada isolado em outro quarto! Agora é cuidar para que isso passe. — Mateus Simões (@MateusSimoesBH) January 18, 2022

