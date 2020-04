O governador Romeu Zema anunciou, pelo Twitter, nesta sexta-feira (24), que a segunda parcela do salário de abril dos servidores estaduais que não receberam o pagamento integral será depositada na próxima terça-feira (28).

No dia 15 deste mês, foi paga a primeira parcela de até R$ 2 mil, mas os servidores das áreas de Saúde e Segurança Pública receberam o pagamento integral no dia 9.

A segunda parcela do funcionalismo público será paga na próxima terça-feira, 28/04. Continuo trabalhando insistentemente para melhorar situação de Minas e colocar a folha em dia. — Romeu Zema (@RomeuZema) April 24, 2020

Segundo o Governo de Minas, para abril, as projeções do governo apontam uma queda de receita do Estado da ordem de R$ 1,5 bilhão. A expectativa é que as perdas na arrecadação em função da pandemia cheguem a R$ 7,5 bilhões. Dessa forma, o Estado fecharia 2020 com um déficit de R$ 20,8 bilhões.