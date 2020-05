Entidades do comércio e de serviços receberam com tristeza e forte dose de pessimismo a decisão, anunciada ontem pela PBH, de não ampliar a flexibilização do setor a partir da próxima segunda-feira – suspendendo, portanto, o início da Fase 2 do processo de reabertura do comércio na cidade.

A determinação de adiamento da segunda fase da reabertura foi comunicada pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD), em razão de indicadores que elevaram os riscos de propagação do novo coronavírus na capital.

Só em lojas, bares e restaurantes, conforme dirigentes ligados a esses segmentos, a estimativa é de que, diante das incertezas quanto à retomada das atividades, haja na cidade ao menos mais 165 mil demissões, nos próximos dias e meses.

O presidente da seção mineira da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Ricardo Rodrigues, por exemplo, disse que, uma vez que o setor – que sequer chegou a ser candidato à reabertura – segue sem previsão de retorno, o total de demissões deve subir das 25 mil já registradas, desde o início da pandemia, para 60 mil, em pouco tempo. Ou seja, 35 mil novas dispensas.

“Começamos a falar ao pessoal para fechar as portas mesmo, entregar os pontos e ir fazer algo para tentar ganhar dinheiro, como trabalhar nos shoppings populares ou no comércio de rua”, afirmou ele, em tom de desabafo. “Sem qualquer satisfação quanto à nossa situação, a estimativa agora é de que 35% dos 22 mil bares e restaurantes de BH fechem para não mais reabrir”, completou Rodrigues, cuja entidade lançou, ontem, um vídeo para clamar por socorro ao Poder Público.

Diálogo

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-BH) – que estava otimista com a possibilidade de que mais estabelecimentos reabrissem na segunda – emitiu nota também com uma concla-mação, mas para que a PBH inicie “imediatamente o diálogo com o governo do Estado”.

“Quando a prefeitura anunciou o impedimento da abertura de novas atividades, que estavam previstas para a próxima segunda-feira, ficou evidente que o principal motivo para a tomada dessa decisão foi a situação do coronavírus no interior do Estado e o seu possível impacto na capital”, informou a CDL, que estima em 130 mil o número de novas possíveis demissões no comércio de BH, de agora em diante.

A Câmara pontuou que o setor estaria dando “uma enorme contribuição no combate ao coronavírus” e que respeita todas as medidas fixadas pela prefeitura, especialmente a do isolamento social. Além disso, destacou os sacrifícios feitos e disse ter convicção de que as atitudes preservaram vidas. Contudo, afirmou “que o comércio de BH não pode ser penalizado por uma suposta negligência no combate ao coronavírus no interior do Estado”.