Um homem de 18 anos que dirigia um carro de luxo em alta velocidade, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), provocou um acidente com outros dois automóveis e uma motocicleta e matou o condutor da moto na Avenida Alcântara Machado, conhecida como Radial Leste, na noite desta terça-feira, (22).



Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, Gustavo Amaro Silva foi preso em flagrante. O veículo, uma BMW XI, foi apreendido para perícia.



A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o acidente aconteceu no sentido bairro da Radial, próximo ao cruzamento com a Rua Wandenkolk, na Mooca, bairro da zona leste de São Paulo, por volta das 22h30.



O motorista da BMW teria completado 18 anos neste mês e estaria dirigindo o carro de seu pai. Testemunhas informaram que Silva conduzia o automóvel em alta velocidade em direção ao centro quando perdeu o controle, invadiu o canteiro central, derrubou uma árvore e colidiu contra outros dois veículos e uma motocicleta na pista contrária.



O Corpo de Bombeiros enviou quatro viaturas ao local do acidente. Os condutores dos outros dois carros sofreram ferimentos leves e recusaram o atendimento. O motociclista - o empresário e produtor audiovisual Leandro Caproni, de 27 anos - morreu no local.



Equipes da CET bloquearam duas faixas da Radial, no sentido bairro, o que deixou apenas uma pista liberada. Conforme a companhia, em razão do horário, não houve retenção de fluxo significativa.



A ocorrência foi registrada no 8º Distrito Policial (Brás/Belém), que investiga o caso. O motorista que provocou o acidente foi autuado por homicídio culposo - quando não há intenção de matar - na direção de veículo automotor e por dirigir sem permissão ou habilitação.