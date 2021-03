No Vale da Eletrônica de Santa Rita do Sapucaí, cidade 40 mil habitantes do Sul de Minas, houve casos de empresas que multiplicaram negócios durante a pandemia em razão do aumento da demanda por equipamentos de telecomunicações.

Isso ocorreu porque elas tinham um diferencial competitivo sobre importados, graças a impostos que agora serão reduzidos. A tendência, portanto, é de queda no faturamento e no emprego. Há até quem esteja pensando em exportar a própria indústria.

No Vale da Eletrônica, tendência é de redução no faturamento e no emprego

É o caso do empresário Magno Nogueira, dono da Think Technology. Criada em 2015, com apenas três pessoas, a indústria, que fabrica equipamentos como modems e roteadores, deu um salto em 2020, atingindo 300 colaboradores e faturando 240% a mais que em 2019. “De 60 mil modems vendidos no período anterior, passamos para 500 mil”, diz Nogueira.

Após os bons ventos, contudo, a notícia da redução da taxação dos concorrentes importados surgiu como uma nuvem de tempestade. “Vamos simplesmente deixar de ser competitivos. O imposto sobre o importado pronto cai, mas o que pagamos pelos componentes de fora para fabricar aqui, não”, sustenta ele. A solução, diz, pode ser mudar de endereço, de maneira radical.

“Tenho parceiros na China e penso em montar uma unidade produtiva lá. É lógico que meu intuito não é esse, porque quero potencializar cada vez mais o desenvolvimento do Brasil. Mas, com essa redução de impostos para os importados, temo não encontrar outra solução”, afirma.

Leia mais:

Ameaçados em casa: corte em taxa de importação de eletroeletrônicos encurrala a indústria local