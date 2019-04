Divulgada nesta terça-feira, a lista de filmes que serão exibidos na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes inclui o longa-metragem brasileiro Sem Seu Sangue, dirigido pela carioca Alice Furtado. No total, 24 longas serão exibidos entre os dias 15 e 25 de maio. A mostra, que completa 50 anos em 2019, é independente e não competitiva.



No filme de Alice Furtado, Silvia (Luiza Kosovski) é uma adolescente introspectiva e alheia à rotina. Seu perfil muda ao conhecer Artur (Juan Paiva), jovem recém-chegado à sua escola após ser expulso de várias outras instituições. Apesar de vigoroso, Artur sofre de hemofilia - doença genético-hereditária que compromete a capacidade do corpo em formar coágulos sanguíneos e estancar hemorragias.



Sem Seu Sangue é o primeiro longa-metragem de Alice Furtado, conhecida pela direção dos curtas Duelo Antes da Noite e A Rã e Deus. A produção é assinada pelo Estúdio Giz em coprodução com Oceano Cinematográfico, BALDR Film (Holanda) e Ikki Films (França). A distribuição no Brasil será feita pela Vitrine Filmes.