De cada dez pessoas que comparecem ao Procon da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), seis estão em busca de auxílio para resolver problemas de dívidas. Por isso, em menção à Semana Nacional de Educação Financeira, comemorada até o dia 26 de maio, o órgão elaborou algumas dicas para orientar os mineiros a fugir de "bolas de neve". As atitudes, garante o Procon, são urgentes em tempos de crise econômica.

Confira a lista:

1. Faça uma equação mágica

Preciso disso? Posso pagar? Tenho que comprar agora? Essas são as três perguntas que fazem parte de uma equação feita pelo coordenador do Procon, Marcelo Barbosa. De acordo com ele, se alguma das respostas for "não", não é necessário comprar. "Deixe para quando a resposta for 'sim' para as três perguntas", diz.

2. Converse francamente com a família

De acordo com o Procon, toda a família deve ter consciência do orçamento mensal fixo. Isto é, o total dos ganhos recebidos pelos membros que trabalham ou que recebem algum auxílio, como aposentadoria ou pensão. Por isso, converse francamente para evitar dívidas.

3. Identifique os gastos mensais obrigatórios

Depois que o grupo familiar se entendeu e determinou o valor mensal, a dica é identificar os gastos obrigatórios, como contas de água, luz, telefone, condomínio, internet, supermercado, combustível, entre outros. O órgão explica que, apesar de parecer fácil, muitos trabalhadores não conseguem mudar hábitos de consumo e abrir mão de confortos. O orçamento pode não caber no bolso.

4. Conte com a colaboração

Agora, se os gastos extrapolam, a sugestão é que haja colaboração por parte de toda a família e, claro, força de vontade para driblar o momento. Segundo sugere o Procon, o smartphone pode aguardar mais um tempo para ser trocado. Uma viagem ou compras no shopping podem ser adiadas e outras medidas, como diminuir o plano de internet e adotar meios mais baratos de se locomover, por exemplo, são positivas.

5. Evite endividamento

Livrar-se do cheque especial e do "crédito rotativo" do cartão de crédito é essencial para evitar a "bola de neve". Conforme o Procon da ALMG, esses dois produtos são os maiores causadores do superendividamento por cobrarem juros acima do razoável e tornando a dívida "impagável" em poucos meses.

6. Negocie as dívidas

Se existe a dívida, a melhor forma é negociá-la. Seja diretamente com o credor, ou, até mesmo, com mediação dos órgãos em defesa do consumidor. Eles podem tentar acordos que sejam favoráveis ao trabalhador. Outra opção é pedir a portabilidade da dívida para instituição que ofereça juros mais baixos.

7. Não descuide

Caso a situação esteja, digamos, controlada, a ideia é não descuidar. Pois, para o Procon, despesas inesperadas, como doenças, acidentes, obras, podem surgir. De acordo com o órgão, o ideal é que a família faça uma poupança de 10% a 20% do orçamento para esses imprevistos.

Fonte: Procon da Assembleia