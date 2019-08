A energia elétrica pode pesar demais na planilha de custos de um pequeno negócio, especialmente no momento em que a tarifa está mais cara – a famosa bandeira vermelha. Padarias, indústrias, clínicas médicas, confecções e hotéis são alguns dos negócios que mais consomem energia e melhorar a eficiência nesse setor pode impactar diretamente no bolso do empresário.

Para conscientizar os donos de pequenos negócios sobre os benefícios de se produzir a própria energia, que o Sebrae Minas promove o seminário Minas Solar, que será realizado gratuitamente no dia 3 de setembro, na sede da entidade, no bairro Nova Granada. A inscrição pode ser feita pelo Sympla.

O seminário vai tratar de investimentos em energia solar fotovoltaica – resultado da conversão da luz do sol em energia elétrica por efeito fotovoltaico. Uma dessas abordagens será sobre a criação de micro e mini usinas de geração distribuída, de forma individual ou consorciada, que favorece a eficiência energética dos pequenos negócios. Além da redução de custos, essa medida traz ganhos intangíveis, como a associação da marca a práticas ecologicamente corretas.

Também estarão presentes instituições bancárias interessadas em oferecer linhas de financiamento para a implantação de um sistema de geração própria de energia.

Serviço: Seminário Minas Solar no dia 3 de setembro, das 9h às 13h, na Sede do Sebrae Minas (av. Barão Homem de Melo, 329, Nova Granada). Inscrições gratuitas no www.sympla.com.br