O presidente Jair Bolsonaro declarou ontem, após almoço com empresários na Fiemg (Federação das Indústrias de Minas Gerais), em Belo Horizonte, que mudou sua opinião em relação ao papel do Estado na economia. “Sempre fui estatizante, mas agora eu mudei. Queremos um Estado mais enxuto”, pontuou, ao comentar temas como a privatização dos Correios e a aprovação do TRF-6 (Tribunal Regional Federal) para Minas Gerais.

Na Fiemg, Bolsonaro se reuniu com empresários e o governador Romeu Zema, dando sequência à pauta iniciada na manhã, na Cidade Administrativa, quando anunciou a liberação de recursos para a ampliação do metrô de BH.

Ambiente de negócios

O presidente da entidade, Flávio Roscoe, entregou a Bolsonaro propostas para a melhoria do ambiente de negócios em áreas como comércio exterior, política tributária, meio ambiente, energia, trabalho e emprego. “São medidas que vão, ainda mais, dinamizar a economia e favorecer o ambiente de negócios do país”, disse Roscoe.

ICMS

Mais cedo, Bolsonaro aproveitou para pedir a Zema cooperação para aprovar, no Congresso Nacional, o projeto de lei 16/2021, que fixa uma alíquota única de ICMS sobre combustíveis para todos os Estados – um dos poucos temas em que ambos mostraram discordância. “Não é uma rixa com os governadores, mas é algo que precisamos resolver em conjunto para solucionar de vez os preços dos combustíveis. Sei que o seu trabalho é difícil, Zema, mas todos temos que abrir mão de algo para conseguir esse benefício”, disse.