Unir as diversas esferas de poder numa ação integrada, coordenada e que deixe de lado diferenças políticas em nome do enfrentamento de uma crise sem precedentes. Com esse objetivo o Senado Federal divulgou manifesto assinado pelo presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP) - que foi infectado com a Covid-19 e se recupera em casa - e pelo vice, o ex-governador de Minas Antonio Anastasia (PSD). Na nota, os parlamentares reconhecem a gravidade do momento e, como comandantes da casa legislativa que representa a igualdade federativa, se colocam à disposição para empreender o esforço.

Manifesto da presidência do Senado pela Unidade de Ação Estamos enfrentando a maior crise da história recente de nosso país. Medidas sem precedentes estão sendo adotadas para superar a pandemia e outras, ainda mais severas, certamente deverão ser implantadas. Neste momento, é vital que haja plena harmonia e integração entre todos os poderes públicos, de todas as esferas da federação. As ações devem ser coordenadas e integradas, de forma a otimizar os seus resultados, conforme a melhor orientação dos especialistas. Devemos superar conflitos e discussões inoportunas. Acusações e mal-entendidos tem ocorrido com frequência nos últimos dias entre autoridades e as quais não nos levam a lugar nenhum, especificamente quanto ao controle da pandemia. O povo brasileiro merece o melhor de todos nós. Com seriedade, equilíbrio, bom senso e, sobretudo, eficiência. Não há sentido e nem espaço para protagonismo político ou ideológico; de se procurar culpados ou de atacar instituições. É hora de agir. Com urgência, responsabilidade, equilíbrio e competência. O Senado é a Casa da federação. Temos a obrigação constitucional de representar os estados e velar pela harmonia federativa. Assim, o Senado Federal insta e apoia os governos federal, estaduais e municipais a buscarem pronta unidade de ação, de forma integrada e compartilhada, sem arroubos ou conflitos. O Senado aguarda o diálogo construtivo entre estes poderes para a realização desta tarefa grave e urgente. Assinam este manifesto: Davi Alcolumbre

Presidente do Senado Federal Antônio Anastasia

Vice-presidente do Senado Federal Alcolumbre (E) e Anastasia pedem colaboração entre poderes e esferas de governo para superar pandemia