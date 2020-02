O senador mineiro Antonio Anastasia confirmou neste sábado (8) que deixou o PSDB e vai se filiar ao PSD na próxima semana.

"Minha saída do PSDB não tem nenhuma vinculação com qualquer pessoa ou posição partidária. Ingressei no PSDB em 2005, a convite do então governador Aécio Neves, e nele tive a oportunidade de me eleger, sucessivamente, vice-governador, governador e senador por Minas Gerais. Em todo esse período de 15 anos tive a melhor acolhida no partido. Assim, só posso agradecer aos líderes e filiados ao PSDB por essa jornada que ora se encerra", diz o comunicado.

Anastasia disse ainda que segue respeitando o PSDB, mas que optou por um novo desafio pela proximidade política com os dirigentes da nova sigla.

"De toda forma, reafirmo minha posição política de equilíbrio e serenidade, conhecida por todos, na busca sempre de uma posição de centro para o progresso e o desenvolvimento nacional com justiça social".

O senador mineiro comunicou a decisão pelo Twitter.