O senador Omar Aziz (PSD-AM) informou nesta sexta-feira (21) que testou positivo para Covid-19. O comunicado foi feito por meio de sua conta no Twitter. "Mesmo com as medidas de precaução e distanciamento, contraí covid. Tomei todas as doses da vacina e estou assintomático".

O parlamentar disse ainda que vai cumprir a quarentena conforme determinado por autoridades sanitárias. Aziz presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia que, ao longo de seis meses, ouviu integrantes do governo, empresários, ex-ministros, deputados, médicos e cientistas.

