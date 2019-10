Cardápio de comidas e bebidas, bandas e DJs, móveis, adornos e iluminação. Com esses e tantos outros detalhes importantes na organização de celebrações, nada mais cômodo do que encontrar cerimonial, buffet, decoração e salão em uma mesma empresa. Há quatro anos realizando sonhos, a Seven Produção de Eventos é especialista em festas de casamento, debutante e formatura.

Todo climatizado, o salão La Fiesta oferece estrutura com mobília completa; resultado do trabalho da Seven emociona contratante e convidados

Com o escritório instalado no bairro Santa Cruz, Nordeste de BH, os clientes têm o suporte da proprietária, Tatiane Lanna, e das equipes de atendimento e finanças. “Planejamos o cronograma juntos, para que o evento seja especial e caiba no bolso do contratante”, frisa a gestora.

Portas sempre abertas, telefones acessíveis e reuniões constantes garantem a construção da relação de confiança entre a empresa e os clientes

Resultados positivos

Com preço competitivo – a partir de R$ 100 por convidado – e serviço de qualidade, Tatiane contabiliza bons resultados. “Nossos clientes ficam encantados com a condução do processo e se emocionam com a produção final”.

Na decoração, a empresa propõe o que há de mais inovador, como tapete de LED para a entrada triunfal da noiva. No salão, paredes de flores, folhagens ou tecidos para encher os olhos dos convidados. “Através de plataforma digital, conseguimos mostrar todo o layout da festa antes de ela acontecer”, frisa Tatiane.

Sob a responsabilidade do chefe de cozinha, uma variedade de delícias. Os tradicionais salgados frios, fritos e assados, que são indispensáveis em qualquer celebração, circulam entre os ambientes gourmet.

Para os fãs de fast food, o outback – com hambúrgueres e batata frita. Especialistas também preparam massas e pratos orientais ao vivo. Por fim, as mesas com finger foods – de queijos e embutidos finos – e o ‘cantinho mineiro’.

Cliente tem o suporte da proprietária e das equipes de finanças e atendimento

Espaço

A empresa também oferece a estrutura do salão La Fiesta, todo climatizado, para a realização do evento. No pacote, mobília completa, com cadeiras de ferro acolchoadas, mesas de drinks e aparadoras. “Os noivos e a debutante podem utilizar o camarim, no segundo andar, para descanso e troca de roupas”, detalha.

O conjunto de ações é intermediado pela assessoria de cerimonial, que auxilia na escolha da banda e dos brindes, por exemplo. “O fim de qualquer trabalho é encantador para o contratante e uma grande realização profissional para mim”, destaca Tatiane Lanna.

Serviço

Seven Produção de Eventos

Endereço: Rua Soares de Araújo, 23, no bairro Santa Cruz

Contato: (31) 98773-4600 ou (31) 4102-4600

Site: sevencerimonial.com.br

Instagram: @sevencerimonialeeventos