O Shopping Cidade, no Centro de BH, recebe nesta terça-feira (29) uma ação especial relacionada ao Outubro Rosa. Em parceria com o Hospital da Baleia, o publico poderá conferir gratuitamente a palestra “A prevenção e a importância do diagnóstico precoce”, da médica mastologista, Claudia Márcia e Silva, na sala de cinema do mall, no Piso GG, às 10h.



A médica, especializada no assunto, esclarecerá dúvidas sobre a doença, enfatizará a importância do seu diagnóstico precoce e comentará sobre os exames que existem hoje, enfatizando a importância da mamografia, que consegue detectar os nódulos com grande precisão, bem como explicará as possíveis formas de tratamento.



Um dos objetivos da palestra é conscientizar as mulheres que, quanto, antes descobrir a doença, menos invasivo será o tratamento e maior a chance de cura. Além do conteúdo específico que será abordado pela dra. Cláudia, pacientes do Hospital da Baleia compartilharão suas experiências de luta contra o câncer e como conseguiram vencê-lo.



O evento será totalmente gratuito e os ingressos para acesso ao local estão disponíveis para retirada na plataforma Sympla.



SERVIÇO

Outubro Rosa Shopping Cidade

29 de outubro/2019

Rua Tupis, 337, no Piso GG – Centro – Belo Horizonte/MG

Telefone (31) 3279-1200

www.shoppingcidade.com.br