Shoppings da Grande Belo Horizonte decidiram aderir à nova aposta de data comercial do país, a Semana do Brasil, que começa hoje e termina no dia 15 de setembro. Idealizada pelo governo federal para tentar aquecer as vendas do varejo em setembro – único mês que não tem uma marca “apelativa” para o comércio –, a data foi pensada para englobar feriado de 7 de Setembro, Dia da Independência.

Os malls da capital abrem suas portas na manhã desta sexta-feira com descontos que podem chegar a 80%. O superintendente do Itaú Power, em Contagem (região metropolitana de BH), Leonardo Andrade, confirma que setembro constituía uma lacuna para o comércio que precisava ser preenchida, e ele espera que a iniciativa melhore “consideravelmente o mercado”.

“Historicamente, o mês de setembro é um dos que registram as menores taxas de vendas e faturamento, não há nenhuma data comemorativa ou outra ocasião que impulsione as vendas. A Semana do Brasil veio para amenizar essa situação. É vantajoso para os lojistas, que conseguem vender mais, e para os clientes, que têm uma oportunidade a mais de aproveitar grandes promoções”, diz Andrade.

A brMalls, que administra 27 shoppings centers em todo o país, também abraçou a causa. Em Belo Horizonte, a rede possui os shoppings Del Rey (região Noroeste) e Estação BH (Venda Nova), que prometem descontos em diversos segmentos. “Nossos lojistas registram bons resultados com ações promocionais semelhantes, e acreditamos que não será diferente nesse novo período de ofertas”, afirma Fábio Amorim, Diretor de Marketing e Mídia da brMalls.

Nos dois estabelecimentos, os consumidores poderão aproveitar o feriado de amanhã para fazer compras com tranquilidade, pois as lojas funcionarão das 10h às 22h.

Setores específicos também querem aproveitar a nova data. No Shopping Minascasa, as lojas vão oferecer descontos em produtos de decoração para o lar ou escritório. O Minascasa funciona das 10h às 22h, de segunda-feira a sábado – inclusive no feriado da Independência –, e das 14h às 20h, no domingo.

O coordenador de Marketing do Shopping Minascasa, Henrique Fagundes, explica que a expectativa é aumentar em 10% as vendas e em 15% o fluxo de clientes em relação aos dias normais. “Além de oferecer produtos de qualidade com descontos exclusivos para os clientes, pretendemos potencializar as vendas e atrair mais consumidores nesses dez dias de ofertas”, afirma Fagundes.