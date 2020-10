Desconto de até R$ 30 mil ou bonificação de ITBI ou IPTU – cerca de 5% do valor do imóvel - estão entre as novidades deste ano na feira de imóveis “Show da Casa Própria”, iniciativa do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas Gerais (Sinduscon), em parceria com a Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) e Sebrae Minas. No período de 6 a 8 de novembro, em uma edição totalmente virtual, as construtoras participantes vão disponibilizar cerca de 2 mil imóveis para negociação. Patrocinado pela Caixa Econômica Federal e pelo governo federal, o evento já está com as pré-inscrições abertas no site www.showcasapropria.com.br.

Serão disponibilizados imóveis localizados na Região Metropolitana de Belo Horizonte focados em baixa e média rendas, que fazem parte do programa "Casa Verde e Amarela" ou podem ser financiados pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Na plataforma desenvolvida para o evento, os compradores de imóveis terão acesso a todas as unidades disponíveis e poderão entrar em contato direto com as construtoras.

Nos três dias do evento, quem deseja sair do aluguel e realizar o sonho da casa própria terá oportunidades e condições de compra diferenciadas. "Reunimos as principais construtoras do mercado mineiro e nacional em uma mesma plataforma para conversar com o cliente e negociar a melhor oferta. Esperamos um grande número de acessos e teremos um ambiente digital leve, em que os participantes vão conseguir navegar com tranquilidade e segurança", destaca o vice-presidente da Área Imobiliária do Sinduscon-MG, Renato Michel.

Com a queda na taxa básica de juros ao menor patamar da história e a diminuição dos estoques de unidades, o vice-presidente do Sinduscon-MG chama a atenção para a oportunidade de o consumidor adquirir um imóvel com condições muito atrativas. "O momento é ideal para a compra. O Show da Casa Própria terá muitas oportunidades. Com estoques baixos, demanda aquecida e aumento dos preços de insumos, nos próximos meses é possível até que tenhamos aumentos nos valores de imóveis", destaca.

Estarão presentes no Show da Casa Própria 15 construtoras, que vão oferecer apartamentos prontos para morar, em construção e lançamentos na planta: AP Ponto, Direcional Engenharia, CAC Engenharia, Emccamp Residencial, MRV, Mais Lar, Novolar, Pro Domo Construtora, Precon Engenharia, Quartzo Incorporadora, VIC Engenharia, Construtora Você, Ulisses Construtora, Construtora Santos Júnior e Tendência Engenharia.

O Show da Casa Própria integra a programação do Minascon 2020, maior evento da cadeia produtiva da construção em Minas Gerais, que será realizado entre os dias 16 e 19 de novembro. O Sinduscon-MG também participa da programação por meio da segunda edição do "Congresso do Mercado Imobiliário", cujo objetivo é analisar as principais tendências do mercado de imóveis, e do "Congresso de Materiais, Tecnologia e Sustentabilidade na Construção", já em sua 19ª edição.