O apresentador Silvio Santos, 88, está "bem melhor" em relação à gripe que o deixou de fora do Teleton 2019, e deve voltar às gravações do Programa Silvio Santos em breve, informou a assessoria do SBT nesta quinta-feira (31).



A saúde do apresentador não deve interferir na programação da emissora, já que há três programas gravados pelo apresentador que ainda são inéditos. "Ele [Silvio Santos] já está bem melhor da gripe e deve voltar a gravar na semana que vem", informou nota enviada pelo SBT.



No último sábado, 26, Silvio não pôde participar do encerramento do Teleton 2019, quebrando uma tradição de mais de duas décadas na emissora.



A missão ficou à cargo de suas filhas, Silvia, Rebeca e Patricia Abravanel, que informou que o pai estava com uma "gripe muito forte", que acabou deixando-o sem voz.

