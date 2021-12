Inflação nas alturas, achatamento da renda, endividamento, desemprego. Em meio à grave crise financeira, está cada vez mais difícil ter dinheiro na carteira. Na tentativa de atrair fortuna, tradicionais simpatias ganham destaque nas viradas de ano. Porém, apostar na fé vai pesar no bolso do consumidor.

As superstições da uva, lentilha e romã – essa última uma das mais procuradas na capital, segundo os próprios feirantes – não sairão baratas. Quem pretende comprar a fruta para guardar as sementes pagará até R$ 25 por unidade se for ao Mercado Central, no Centro de Belo Horizonte.

A reportagem do Hoje em Dia pesquisou outros locais da cidade e, no quilo, o preço pode passar dos R$ 50, mais caro que alguns cortes nobres de carne bovina e até camarão. O último levantamento do site pesquisas Mercado Mineiro mostrou que o quilo do contra-filé estava em R$ 44,71.

Mesmo com o preço nas alturas, a romã tem sido bem procurada, dizem os vendedores. E quem já está achando a fruta cara pode se assustar ainda mais nos próximos dias devido à famosa “lei da oferta e da procura”.

A simpatia com as sementes é ainda mais comum em 6 de janeiro, Dia de Reis, reforça Hermício Carvalho, dono de uma banca de hortifruti no Mercado Central há 46 anos. “Nesses últimos dias, a procura aumentou, mas a oferta também cresceu bastante pela época do ano. Por isso, o preço está girando em torno de R$ 25”. O quilo? Não, a unidade.

Hermício vende romãs por R$ 25 no Mercado Central; preço do quilo pode chegar a R$ 50

Outra tradição é comer lentilha no Réveillon – simpatia para trazer fartura para a família o ano todo. No Mercado Central, o quilo é encontrado por cerca de R$ 20 – mesmo valor do kg de frango resfriado.

A comerciante Rosângela da Cunha, de 61 anos, tenta sempre incluir não só a romã, mas lentilhas e peixe nas refeições de fim de ano. “Dizem que traz saúde, prosperidade, essas coisas boas. Também como bastante peixe nessa época, porque ele é um animal que sempre nada para frente, e dá essa sensação de avanço”, afirma.

Rosângela da Cunha não abre mão das simpatias e quer manter tradição

Ela ainda faz questão de reforça que não custa nada tentar. “São receitas simples, fáceis de fazer. E, se de fato não tiver esse efeito benéfico, com certeza não vai nos fazer mal”.

Veja algumas simpatias:

Romã

Retire nove sementes da romã e faça pedidos aos três reis magos: Belchior, Baltazar e Gaspar. Para cada um, diga: “Dai-me saúde no corpo e dinheiro no bolso o ano inteiro”, seguido do que você deseja. Para que nunca falte dinheiro, guarde três sementes na carteira, coma três e as outras três que sobrarem jogue para trás de você.

Lentilha

A semelhança dos grãos com moedas faz da lentilha um dos alimentos mais consumidos na virada do ano, por ser associada à riqueza e à fartura. Misture no arroz ou faça uma sopa.

Uvas

À meia-noite, coma 12 uvas, uma por vez. Faça um pedido para cada. Guarde os caroços em um papel ou nota de dinheiro, dentro da carteira.

Leia mais:

Salários de servidores mineiros serão pagos por meio de novo banco a partir de janeiro

Variante Ômicron restringe festas de réveillon pelo país