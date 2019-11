Desde setembro do ano passado, a icônica lanchonete Xodó, na Praça da Liberdade, está sob nova direção. Ao longo de 14 meses, o espaço passou por melhorias estruturais e investimento na qualidade dos produtos, mas a mudança conceitual do espaço só acontece na próxima segunda-feira (2), com direito a festa de reinauguração.

Três mulheres, que nunca haviam atuado no ramo de alimentos, adquiriram o Xodó e assumiram o desafio de levantar uma empresa que foi bastante marcante para os moradores de Belo Horizonte na segunda metade do século 20, mas que vinha perdendo público apesar da nobre localização.

Mesmo com o assédio de grandes redes de restaurantes e fast food pelo lugar, a família Pentagna Guimarães (dona também da Carbel, do banco BS2, entre outros) colocou o espaço à venda no ano passado com uma condição: a marca Xodó não poderia ser alterada. Três amigas, então, decidiram assumir o compromisso de reativar a afetividade que os belo-horizontinos tinham pelo espaço.

Além da arte visual e da marca, haverá mudanças significativas no cardápio. A ideia é deixar de lado o rótulo de fast-food para trabalhar com o conceito de “comida de verdade”, valorizando ingredientes e preparos artesanais. “Estamos regionalizando o cardápio, apostando em ingredientes tipicamente mineiros, como o queijo canastra e o barbecue de goiabada”, conta Juliana Motti, que está à frente do Xodó ao lado de Maria Helena Pereira e Ana Paula Bragança.

O Xodó Premium conta com hamburguer bovino, queijo canastra, molho barbecue de goiabada e bacon

O hambúrguer, que antes era comprado de um fornecedor, agora passa a ser feito dentro da cozinha do Xodó – seguindo a tendência das hamburguerias artesanais que ganharam espaço em toda a capital. Haverá ainda opções de hambúrgueres vegetarianos (soja, abóbora com quinoa, lentilha com quinoa ou grão de bico) para os veganos.

O almoço executivo, servido diariamente das 11h às 15h, também ganha um toque regional. Uma das novidades é o prato Xodó Mineiro, com linguiça suína, arroz, tutu de feijão, molho de tomate, torresmo, couve e ovo frito. Até mesmo o pão com linguiça ganhou uma versão chamada Trem Bão (pão francês, linguiça suína, queijo canastra, cebola caramelizada e salada).

“Contratamos uma empresa de consultoria que verificou que nossos pratos executivos têm maior saída no fim de semana. Uma boa mostra de que atraímos o público que vem passear pela praça. A intenção é ampliar o número de clientes com foco na qualidade dos produtos”, conta Maria Helena.

O Xodó Mineiro propõe ser uma releitura do tradicional kaol

Fim de ano

Fundado em 1962, o Xodó foi a primeira casa de hambúrgueres de Belo Horizonte. Está localizado no edifício Mape, construído pelo conceituado arquiteto modernista Sylvio de Vasconcelos na nobre esquina da rua Gonçalves Dias com avenida João Pinheiro. Por muitos anos, foi referência entre as famílias belo-horizontinas pelos sanduíches e milkshakes.

As novas donas do espaço esperam que, com as mudanças na marca e no cardápio, o espaço volte a se tornar referência para as famílias que procuram a Praça da Liberdade para passear e para os trabalhadores do entorno.

A expectativa é que haja um aumento da demanda já em dezembro, especialmente por causa da iluminação da praça, que este ano não será realizada pela Cemig. Atualmente, a empresa trabalha com 22 funcionários e outros dez colaboradores temporários serão contratados para atuar no último mês do ano.

Outras novidades estão programadas para o primeiro semestre de 2020, quando será inaugurada uma área de café na varanda voltada para a rua Gonçalves Dias e uma reforma para implementar acessibilidade nos banheiros.

Investimento em cultura

Uma das principais novidades do Xodó para 2020 está no relacionamento com o público infantil. A partir de janeiro, em vez de brinquedos, o combo infantil vai contar com livros infanto-juvenis. Os títulos escolhidos passam pela curadoria de Maria Antonieta Cunha, que já foi secretária municipal de Cultura de Belo Horizonte.

Além de incentivar a leitura por meio dos combos infantis, a nova direção do Xodó tem a expectativa de ser um ponto de encontro para atividades culturais. O primeiro projeto a ser realizado em 2020 é o Domingo Divertido, com contação de histórias e atividades pedagógicas.

Confira o novo cardápio do Xodó, assinado pelo chef Paulo Gomides:

Sanduíches:

1. Cheeseburguer - Pão de brioche, hamburguer bovino artesanal e queijo prato

2. Xodó Burguer - Pão de brioche, hamburguer bovino artesanal, cebola caramelizada, lâminas de pimentão, bacon e salada

3. Meu Xodó - Pão de brioche, hamburguer bovino artesanal 130 gr, compota de jabuticaba, ovo, onion rings, bacon e salada

4. Xodó Cheddar - Pão australiano, hamburguer bovino artesanal, queijo cheddar, lâminas de cebola

5. Xodó Premium - Pão de brioche, hamburguer bovino artesanal 130 gr, queijo canastra, molho barbecue de goiabada, onion rings, , bacon e salada

6. Xodó Veggie - Pão australiano, hamburguer a sua escolha (soja, abóbora com quinoa, lentilha com quinoa ou grão de bico), bacon de soja, queijo prato, cebola, salada e molho especial

7. Frango Chic - Pão francês, peito de frango grelhado, queijo prato, bacon, salada e molho especial

8. Trem Bão - Pão francês, linguiça suína, queijo canastra, cebola caramelizada e salada

9. Beirute - Pão árabe, carne a sua escolha (filé de frango ou rosbife), queijo prato, presunto, ovo, bacon, salada e molho chimichurri

10. Cachorro-quente - Pão de cachorro quente, salsicha, molho de tomate tradicional, batata palha e milho

Pratos executivos:

1. Brasileiro - Bife bovino, arroz, feijão, farofa, fritas e salada

2. Xodó Mineiro - Linguiça suína, arroz, tutu de feijão, molho de tomate, torresmo, couve e ovo frito

3. Frango à parmegiana - Filé de frango à parmegiana (coberto com queijo e presunto), molho ao sugo preparado na casa, purê de batatas e arroz

4. Strogonoff de frango - Strogonoff de frango, salsinha, arroz, fritas e salada

5. Liberdade - Hamburguer bovino de 130 gr, arroz, feijão, ovo frito, fritas e salada

6. Spaghetti - Spaghetti ao molho sugo, um toque de molho pesto e queijo ralado

7. Xodó Salda Frango - Peito de frango grelhado acompanhado de mix de folhas e molho de mostarda

8. Xodó Salada Tilápia - Tilápia grelhada, regada ao molho de limão, acompanhada de mix de folhas

10. Xodó Kids - Nuggets de frango, arroz, feijão, purê de batatas e salada