O concurso 2372 da Mega-sena deste sábado (15) tem prêmio estimado em R$ 33 milhões, para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

As apostas podem ser feitas até as 19h em casas lotéricas, pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo site. Para jogar, é preciso marcar de 6 a 15 números no volante. A Caixa paga prêmios a partir de quatro acertos.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

No último concurso, na quarta-feira (12), as dezenas sorteadas foram: 04-15-30-36-39-48. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas.