Quem estava curioso para ver em primeira mão como seria o novo SUV da Fiat, bastava ser assinante do pacote do Big Brother Brasil, pelas operadoras de TV fechada, ou pelo serviço de streaming da Rede Globo. O carro acabou de ser exibido no reality show, nesta tarde de terça-feira (4) e será uma das atrações da final do programa, que acontece esta noite.

Logo em seguida a Fiat divulgou duas fotos do carro, que mantém elementos do próprio Argo, como a seção lateral, que mantém os mesmos formatos de portas e janelas. No entanto, o modelo que estreia a plataforma MLA (que passa a ser utilizada na fábrica de Betim), ganhou frente exclusiva, assim como uma traseira mais robusta. Tudo isso para entregar um arte jipe ao modelo aventureiro.

O modelo tem faróis elevados, com duas grandes molduras para as luzes de neblina, assim como grade do radiador em duas peças. Uma próxima ao capô e outra abaixo do ponto de fixação da placa.

Visto de traseira, o 363 conta com novas lanternas, mas que respeitam o estilo do Argo. No entanto, com posição mais elevada, como é de praxe nos utilitários. A base côncava da tampa do porta-malas também foi mantida. O modelo também recebeu para-choques elevados, o que eleva a área de impacto, evitando contato com peças metálicas.

Identidade

O SUV do Argo ainda não tem nome oficial. Até o momento é chamado pela própria montadora como Progetto 363, grafado em italiano. Mas há três possíveis nomes, que serão definidos por escolha popular: Tuo, Domo ou Pulse.

Outro mistério é como será o carro por dentro. A Fiat não divulgou imagens do interior do aventureiro. A aposta é que siga a linha de design do Argo e Cronos. Mas é esperado que adicione novos conteúdos, como o sistema de conectividade presente na Toro.

Motor do 363

O aventureiro de Betim fará a estreia do motor Firefly 1.0 turbo. Essa unidade foi anunciada em 2019. A potência estimada é de 130 cv, assim como torque entre 16 e 20 kgfm. O que é certo é que o SUV terá transmissão do tipo CVT, como foi antecipado, pelo presidente da Stellantis no Brasil, Antonio Filosa, com exclusividade ao Hoje em Dia.

Lançamento

Apesar de ser uma das atrações do BBB, e também prêmio do vencedor da disputa, as vendas do Suv do Argo só terão início no segundo semestre. Se fosse lançado hoje, teria preços entre R$ 85 mil e 110 mil.

Agora é esperar.